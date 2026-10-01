У контрабандистов изъяли синтетические наркотики почти на 23 млн рублей Таможенники пресекли вывоз наркотиков на 23 млн рублей в Киргизию

Москва1 окт Вести.Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни перекрыли канал поставки синтетических наркотиков. Изъято порядка 5 килограммов наркотических веществ стоимостью около 23 миллионов рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России на платформе MAX.

25-летнего иностранца задержали в Подмосковье при попытке передать товар. В машине у него нашли пакеты с запрещенным веществом. Задержанный рассказал, что состоял в организованной группе и готовил отправку наркотиков в Киргизию для дальнейшей продажи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Московской области задержан 25-летний иностранец при попытке передачи товара. В его автомобиле были обнаружены пакеты с запрещенным веществом… Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – синтетический наркотик α-PVP (N-метилэфедрон) массой более 4,6 кг говорится в публикации

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков организованной группой в особо крупном размере). Наказание по статье - вплоть до пожизненного лишения свободы.

В результате международной операции оперативники МВД и таможенники Киргизии задержали получателя груза. Следствие продолжается.