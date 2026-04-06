Москва6 апрВести.Двоих жителей Москвы задержали за драку и попытку ограбления возле станции метро "Орехово". Подробности сообщает канал московской полиции в MAX.
Конфликт в подуличном переходе станции начался с грабежа. Один из злоумышленников отобрал у другого сотовый телефон. В ответ владелец мобильника достал нож и ударил обидчика в живот. При этом сам получил порез щеки.
Пострадавший с проникающим ранением брюшной полости попал в больницу. Медики оценили вред здоровью как тяжкийговорится в сообщении
Благодаря записи с камер видеонаблюдения оперативникам угро УВД на Московском метрополитене удалось в течение суток задержать мужчин 45 и 59 лет. Уголовные дела возбуждены по статьям о тяжком вреде здоровью и грабеже.