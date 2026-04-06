NYT: арсеналы ракет США и их союзников уменьшаются из-за ситуации в Иране

Москва6 апр Вести.Арсеналы ракет-перехватчиков у США и их союзников стремительно уменьшаются из-за продолжающейся операции против Ирана. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако.

В материале сказано, что системы противовоздушной обороны стали одним из важнейших компонентов в ведении боевых действий. Они позволяют защищать города и граждан, наводя на цель ракеты.

Эксперты по противоракетной обороне все чаще высказывают тревожные опасения, что в случае продолжения войны с Ираном запасы могут опасно сократиться, что сделает союзников по всему миру уязвимыми для нападений говорится в тексте

Дело в том, что логистика поставок ракет-перехватчиков на протяжении нескольких лет остается нестабильной: сначала на нее повлиял конфликт на Украине, затем – атаки хуситов в Красном море, а позже – 12-дневное противостояние США и Ирана в 2025 году.

Мы начали этот конфликт с огромной дырой. За последний месяц эта дыра значительно увеличилась, поскольку мы продолжаем запускать эти ракеты приводит газета слова Карако

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что ВС США намерены использовать большую часть своих дорогостоящих крылатых ракет JASSM-ER в совместной с Израилем военной операции против Ирана.