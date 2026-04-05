У застрявшего в Балтийском море кита Тимми нашли новые травмы, он еще дышит

Москва5 апр Вести.У горбатого кита, который застрял на мелководье в Балтийском море у берегов Германии, зафиксированы ранее не замеченные следы повреждения от корабельного винта. Информацию об этом распространила телерадиокомпания NDR.

Весь мир сейчас следит за печальной историей молодого кита весом в 15 тонн, которого назвали Тимми. Млекопитающее было обнаружено 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд, с того момента спасатели пытаются ему помочь. Эксперты считают, что у Тимми, к сожалению, почти нет шансов на выживание, а местные власти уже готовятся к извлечению туши после его смерти.

Из-за снижения уровня воды стали видны и другие повреждения у кита, которые раньше нельзя было заметить... Они, вероятно, могли быть нанесены корабельным винтом сказано в сообщении NDR

У кита заметили и другие травмы – следы, как предполагается, от рыболовецкой сети. А до этого журналисты сообщали, что ротовой полости кита есть фрагменты рыболовной сети, которые вросли в ткани, и удалить их невозможно.

Точных данных о состоянии Тимми в настоящее время нет. По словам министра окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тилл Бакхаус, кит дышит и продолжает издавать звуки.

Специалисты поливают кита водой, чтобы облегчить его страдания.