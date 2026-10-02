На участке трассы М-5 в Челябинской области введены ограничения из-за непогоды

Участок трассы М-5 в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков На участке трассы М-5 в Челябинской области введены ограничения из-за непогоды

Москва2 окт Вести.Из-за снегопада и гололедицы участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков, сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он напомнил, что ранее метеорологии анонсировали мощное арктическое вторжение на Урале и востоке Европейской России.

По прогнозам синоптика, 5 октября суровое дыхание зимы ощутят на себе жители всего Уральского региона. Особенно снежно будет на Среднем Урале. Но завалит и Челябинскую область. В горах в районе национального парка "Таганай" может выпасть до 23-28 сантиметров снега.

Это будет репетиция зимы, но еще не зима отметил Тишковец

По его словам, со вторника, 6 октября, благодаря антициклону распогодится, и начнется постепенное потепление. Так что снежный покров к концу следующей недели растает.