Участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт Развожаев: участок трассы "Таврида" перекрыт в обе стороны

Москва19 авг Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в MAX о перекрытии участка трассы "Таврида".

Также из-за обнаружения нескольких вражеских БПЛА ограничено движение по дороге Штурмовое-Хмельницое.

Участок дороги с 271 по 275 км трассы "Таврида" перекрыт в обе стороны, и улица Чернореченская (от пос. Водоканал до развилки в районе Верхнесадового) временно перекрыта сказано в сообщении

Населению для проезда в Инкерман предлагают выбирать пути объезда через Лабораторное шоссе. Со стороны Симферополя проезд в город возможен через Инкерман.

На месте инцидента работают спецслужбы, по завершении работы которых движение восстановят.