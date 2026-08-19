Москва19 авгВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в MAX о перекрытии участка трассы "Таврида".
Также из-за обнаружения нескольких вражеских БПЛА ограничено движение по дороге Штурмовое-Хмельницое.
Участок дороги с 271 по 275 км трассы "Таврида" перекрыт в обе стороны, и улица Чернореченская (от пос. Водоканал до развилки в районе Верхнесадового) временно перекрытасказано в сообщении
Населению для проезда в Инкерман предлагают выбирать пути объезда через Лабораторное шоссе. Со стороны Симферополя проезд в город возможен через Инкерман.
На месте инцидента работают спецслужбы, по завершении работы которых движение восстановят.