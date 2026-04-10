Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов в 2025 году

Москва10 апр Вести.Музыкальный продюсер Константин Меладзе, уехавший из России, в 2025 году заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей, это следует из данных компании "Контур.Фокус".

ООО "Меладзе Мьюзик" было основано Константином Меладзе в 2008 году и в основном занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Выручка лейбла на конец 2025 года составила 109,3 миллиона рублей указывается на сайте компании "Контур.Фокус".

Одним из самых известных проектов Константина Меладзе является группа "ВИА Гра". В мае 2025 года продюсер объявил об официальном закрытии этого проекта. Последней песней группы стала композиция Galileo. Из России Константин Меладзе уехал в феврале 2022 года.