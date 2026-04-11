Москва11 апр Вести.Угрозу атаки беспилотников объявили в Ставропольском крае в ночь с 10 на 11 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в персональном Telegram-канале.

Глава субъекта напомнил, что при необходимости следует обращаться по телефону экстренных служб 112.

Возможны ограничения в работе мобильного интернета и перебои в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения добавили в региональном оперштабе

Жителя Ставрополья посоветовали укрыться в комнатах с несущими стенами или в помещениях без окон.