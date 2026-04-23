Уходу Фелана с поста главы ВМС США предшествовал затяжной конфликт с Хегсетом

Москва23 апр Вести.Отставка министра американских военно-морских сил (ВМС) Джона Фелана произошла после нескольких месяцев нарастающей напряженности в отношениях с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

Недовольство Хегсета и его первого заместителя Стивена Файнберга вызвали близкие отношения Фелана и президента США Дональда Трампа, с которым они регулярно общались в частном клубе американского лидера Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Кроме того, пишет издание, Фелан лично рассказывал законодателям, что мог по ночам переписываться с главой Белого дома по вопросам судостроения.

Особенное раздражение высшего руководства военного ведомства США вызвало то, что осенью прошлого года Фелан "напрямую представил Трампу идею создания современного линкора, в обход Хегсета". После этого шеф Пентагона и его заместитель работали над тем, чтобы подорвать позиции Фелана.

Ранее сообщалось, что Фелан ушел с должности главы ВМС США. Его обязанности сейчас будет исполнять замминистра Ханг Као.