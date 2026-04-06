Москва6 апр Вести.Выходцев с Украины из базы "Худшие из худших", которую в США запустили в декабре прошлого года, чаще всего задерживают за преступления, связанные с грабежом, кражами, наркоторговлей и мошенничеством, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения американского министерства внутренней безопасности (МВБ).

Данную базу МВБ создало для уведомления общественности о задержаниях опасных преступников-мигрантов. В частности, больше всего украинцев было поймано в Вашингтоне, Пенсильвании, Техасе и Флориде.

Агентство выяснило, что чаще всего попавших в эту базу украинцев задерживали за кражи и грабежи – таких случаев 13. Далее следуют украинские мигранты, обвиненные в хранении и сбыте наркотиков (девять случаев), в убийстве (два человека), в сексуальных преступлениях (четыре человека). Также в списке есть карточка украинца, представлявшего "террористическую угрозу".

Ранее стало известно, что поддержка Украины не вошла в подготовленный Белым домом проект бюджета США на 2027 год.