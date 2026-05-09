Сборная Украины впервые с 2007 года вышла в элиту чемпионата мира по хоккею

Москва9 мая Вести.Сборная Украины по хоккею впервые за два десятилетия пробилась в элитный дивизион чемпионата мира.

По итогам турнира в группе 1А украинская команда заняла второе место и завоевала право выступать среди сильнейших сборных планеты.

В решающем матче украинские хоккеисты переиграли Японию со счетом 3:1. На турнире команда также одержала победы над Литвой (2:1) и Францией (3:2), уступила Польше (2:3) и проиграла Казахстану в серии буллитов (4:5).

Победителем группы стал Казахстан, который также сыграет в элитном дивизионе.

В последний раз Украина выступала в элите мирового первенства в 2007 году. Лучшим результатом в истории сборной остается девятое место на чемпионате мира 2002 года.

Следующий турнир среди сильнейших команд пройдет в 2027 году в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм.

Ранее украинская сборная по футболу проиграла Швеции в полуфинале стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира 2026 года по футболу.