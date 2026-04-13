В Москве задержали фуру с проводами на 9 млн, украденными мошенниками с Украины

Москва13 апр Вести.В Москве задержали фуру, на которой украинские мошенники пытались похитить более тысячи бухт медного провода стоимостью около 9 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в мессенджере MAX.

По предварительным данным, продукция была похищена у предприятия-производителя из Екатеринбурга. Злоумышленники использовали подложные сопроводительные документы.

В совершении преступления подозреваются лица, которые находятся на территории Украины и действуют обманом в сети Интернет сказала Волк

По ее словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся мероприятия по установлению всех участников преступления.