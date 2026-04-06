Мужчина получил ранения при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Москва6 апр Вести.В Белгородской области украинский дрон ударил по гражданской машине, ранен один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал припаркованный автомобиль в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Мужчина получил осколочные ранения живота написал губернатор в мессенджере MAX

Бойцы "БАРС-Белгород" везут пострадавшего в областную больницу, подробностей о его состоянии нет.

В результате атаки повреждены транспортное средство, крыша частного дома, навес и забор.