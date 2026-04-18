Москва18 апрВести.В селе Чернооково Климовского района Брянской области FPV-дрон ударил по пассажирскому автобусу с людьми. Одна женщина погибла, еще одна ранена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате варварского и целенаправленного удара по пассажирскому автобусу с мирными жителями, к сожалению, одна женщина погибла и одна получила ранениянаписал он в мессенджере MAX
Пострадавшая госпитализирована, ей оказана необходимая помощь.
Губернатор выразил глубокие соболезнования семье погибшей.
Он заверил, что всем будет оказана поддержка и материальная помощь.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.