Женщина погибла при атаке FPV-дрон на автобус в Брянской области

Москва18 апр Вести.В селе Чернооково Климовского района Брянской области FPV-дрон ударил по пассажирскому автобусу с людьми. Одна женщина погибла, еще одна ранена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате варварского и целенаправленного удара по пассажирскому автобусу с мирными жителями, к сожалению, одна женщина погибла и одна получила ранения написал он в мессенджере MAX

Пострадавшая госпитализирована, ей оказана необходимая помощь.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье погибшей.

Он заверил, что всем будет оказана поддержка и материальная помощь.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.