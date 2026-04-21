Москва21 апр Вести.В возрасте 40 лет скончался актер Рамиль Мубинов, известный зрителям по таким сериалам как "Реальные пацаны" и "Мажор". Соответствующая информация размещена на портале Кино-Театр.Ру.

Артиста не стало 14 апреля 2026 года. По данным РИА Новости, у него остановилось сердце. Его похоронили в Ульяновске.

Рамиль Мубинов родился 5 октября 1985 года. Окончил актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Лауреат Молодежной премии "Триумф".

За свою карьеру Мубинов принял участие в более чем 50 кинопроектах, среди них - "Менталистка", "Бессонница", "Хорошие руки" и "901 километр".