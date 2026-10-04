Москва4 окт Вести.В Москве умер известный фотограф Борис Кавашкин.

Об этом изданию Лента.ru рассказал его сын Антон.

4 октября на 82-м году жизни умер известный фотограф Борис Кавашкин сказано в материале

Борис Евгеньевич родился в Москве. Фотографией увлекался с детства. В 1960-е годы Кавашкин работал стажером в ТАСС, а затем служил в агентстве печати "Новости". Позднее он вернулся в ТАСС, проработав в агентстве 40 лет.

Кавашкина можно назвать ветераном фотохроники. Он запечатлел такие знаковые для истории страны события как боевые действия в Афганистане, стройку БАМа, события 1991 года перед распадом СССР, штурм Белого дома в 1993 году, лесные пожары в Подмосковье в 2010-м и другие.

Причина смерти в публикации не уточняется.