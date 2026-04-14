Внучка легенды немого кино Веры Холодной ушла из жизни в 85 лет

Умерла внучка легендарной актрисы немого кино Веры Холодной Внучка легенды немого кино Веры Холодной ушла из жизни в 85 лет

Москва14 апр Вести.Внучка и тезка легенды немого кино Веры Холодной, Вера Владимировна Холодная (Гилберт), умерла 11 апреля в возрасте 85 лет в Стамбуле. Об этом сообщил актер Эвклид Кюрдзидис на своей странице в сети Facebook (запрещена в РФ).

По его словам, Вера Холодная-младшая, хотя и не жила в России, считала себя русским человеком.

В возрасте 85 лет в Стамбуле умерла Вера Владимировна Холодная (Гилберт), родная внучка богини немого кино, знаменитой киноактрисы Веры Холодной говорится в публикации

Она впервые приехала в Россию в 2019 году по приглашению Кюрдзидиса на кинофестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" в Ессентуках. В сообщении отмечается, что эта поездка стала для нее "неделей настоящего счастья": она радовалась возможности дышать "русским воздухом" и много говорить по-русски.

Во время визита в Ессентуки Вера Холодная-младшая присутствовала на открытии именной звезды в честь своей бабушки на главной площади города.

Вера Холодная-старшая считается первой звездой российского немого кино. Она умерла в 1919 году в Одессе в возрасте 25 лет. За пять лет кинокарьеры актриса снялась более чем в 70 фильмах, среди которых "Песнь торжествующей любви", "Миражи", "Жизнь за жизнь".