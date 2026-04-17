Дело о хищении более 634 млн бюджетных рублей в Екатеринбурге направлено в суд

Уральский предприниматель пойдет под суд по обвинению в хищении более 634 млн

Москва17 апр Вести.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело о хищении свыше 634 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Обвинительное заключение по делу утвердила городская прокуратура, сообщает надзорный орган Свердловской области в мессенджере MAX.

Фигурантом является руководитель ООО "УралДорТехнологии", которого обвиняют в мошенничестве, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу отмечается в публикации

По версии следствия, глава ООО "УралДорТехнологии" в апреле 2023 года заключил с МКУ "Управление капитального строительства" контракт на строительство дорожной инфраструктуры в микрорайоне "Солнечный" Чкаловского района Екатеринбурга.

Условиями контрактов и дополнительными соглашениями к ним был предусмотрен аванс в размере 50% от стоимости работ. Предприниматель получал деньги для исполнения контрактов и давал указания переводить их на счета подконтрольных ему организаций. А представителям заказчика он предоставлял подложные документы о выполнении работ. В результате обвиняемый похитил более 634 миллионов рублей, причинив администрации Екатеринбурга значительный материальный ущерб.

В ходе предварительного расследования был наложен арест на имущество предпринимателя, в том числе 87 единиц строительной техники, общей стоимостью более 440 миллионов рублей.