Москва5 апр Вести.Немецкая химико-промышленная компания Henkel, ушедшая из РФ в 2022 году, зарегистрировала в России товарные знаки названий брендов косметических средств для волос, ароматических и парфюмерных изделий, а также химических веществ для использования в промышленности. Среди них – Authentic beauty concept, Schwarzkopf MEN Perfect и Palette, сообщает ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в Роспатент в апреле – мае 2025 года от компании "Хенкель АГ унд Ко" из ФРГ, а зарегистрированы только в марте – апреле 2026 года.

Как следует из базы ведомства, с которой ознакомилось агентство, товарные знаки были зарегистрированы по 7 классам (№1, 2, 3, 4, 17, 19, 21) международной классификации товаров и услуг. Список включает химпродукцию для промышленности и науки, промышленные масла и смазки, косметические и парфюмерные средства, мыла и моющие средства, инструменты и аксессуары для ухода и нанесения косметики и другое.

В марте 2022 года Henkel заявила о прекращении инвестиций в российский рынок, а также приостановке рекламных и спонсорских активностей. В апреле 2023 года Henkel подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России местному консорциуму инвесторов, а уже в мае официально завершила сделку. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей.