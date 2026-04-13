Москва13 апрВести.Умер заслуженный тренер СССР, бывший президент Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков. Печальная новость опубликована на сайте федерации.
Валентин Васильевич занимал пост президента Всероссийской федерации волейбола с 1991 по 2004 год, с 2006 года был почетным президентом федерации.
Всероссийская федерация волейбола с глубочайшим прискорбием сообщает что на 89-м году скончался Валентин Васильевич Жуковговорится в сообщении
В организации выразили глубокие соболезнования родным и близким Валентина Васильевича.
Информацию о прощании с ним там обещали обнародовать позднее.