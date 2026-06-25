В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары ввели ограничения на полеты Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары временно ограничили работу

Москва25 июн Вести.В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары действует режим временных ограничений на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Самара: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло аэрогаваней.