Москва25 июнВести.В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Самары действует режим временных ограничений на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Самара: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло аэрогаваней.