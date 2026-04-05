В аэропорту Бен-Гурион нашли дымящуюся посылку с токсичными материалами

Москва5 апр Вести.В грузовом ангаре израильского аэропорта Бен-Гурион нашли дымящуюся посылку с токсичным содержимым, пишет портал Ynet.

Сообщается, что в субботу утром в аэропорт вызвали пожарных, чтобы проверить посылку, из которой начал валить черный дым.

После выяснилось, что внутри посылки находится токсичное вещество. Ее опечатали и отправили на дальнейшую обработку.

Экспертиза показала, что посылка была сделана израильской компанией, но цель заказа пока неясна говорится в материале

По факту заказа опасного материала начато расследование. Предстоит установить, соответствовала ли процедура правилам техники безопасности.

Ранее на Украине мужчина отправил своей семье посылку со взрывчаткой. Жена злоумышленника погибла на месте, дети получили травмы.