Москва21 маяВести.Воздушное пространство Геленджика вновь доступно для осуществления гражданских рейсов. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Это произошло спустя 40 минут после введения дополнительных временных ограничений.
В аэропорту Геленджика сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсказано в канале Росавиации в MAX
Они вводились в дополнении к действующему NOTAM в 20.24 мск и были сняты в 21.03 мск. Воздушный порт города-курорта осуществляет работу с рейсами с 8.30 до 20.00.