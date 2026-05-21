В Геленджике отменили дополнительные ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика сняли допограничения спустя 40 минут В Геленджике отменили дополнительные ограничения на полеты

Москва21 мая Вести.Воздушное пространство Геленджика вновь доступно для осуществления гражданских рейсов. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Это произошло спустя 40 минут после введения дополнительных временных ограничений.

В аэропорту Геленджика сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в канале Росавиации в MAX

Они вводились в дополнении к действующему NOTAM в 20.24 мск и были сняты в 21.03 мск. Воздушный порт города-курорта осуществляет работу с рейсами с 8.30 до 20.00.