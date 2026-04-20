Москва20 апрВести.В аэропорту Геленджика в ночь на понедельник, 20 апреля, введены дополнительные временные ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
отмечается в сообщении, оно было опубликовано в 00.54 по московскому времени
По данным Росавиации, данные меры необходимы для безопасности полетов.
По действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00.