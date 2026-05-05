В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на полеты Росавиация: введены временные ограничения в аэропорту Геленджика

Москва5 мая Вести.Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов проинформировала пресс-служба Росавиации

5 мая ограничения на полеты вводились во всех аэропортах столичного региона. Меры предпринимаются на фоне постоянных воздушных атак ВСУ на российские регионы.

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