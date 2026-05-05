Москва5 маяВести.Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении.
Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовпроинформировала пресс-служба Росавиации
5 мая ограничения на полеты вводились во всех аэропортах столичного региона. Меры предпринимаются на фоне постоянных воздушных атак ВСУ на российские регионы.
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