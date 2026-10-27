Первый в РФ сервис для знакомства пассажиров заработал в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика запустили сервис для знакомства пассажиров Первый в РФ сервис для знакомства пассажиров заработал в аэропорту Геленджика

Москва27 окт Вести.В аэропорту Геленджика начал работать коммуникационный сервис для пассажиров, ожидающих вылета во время закрытия воздушного пространства, сообщает пресс-служба воздушной гавани в мессенджере MAX.

Это первая в России интерактивная платформа, объединяющая посетителей терминала. Пассажиры и гости аэропорта могут знакомиться и общаться друг с другом в режиме реального времени.

Наш новый сервис – это возможность встретить близких по интересам людей, побеседовать с попутчиками или просто найти приятную компанию для чашки кофе. Такая коммуникация снижает уровень беспокойства, способствует формированию новых социальных связей заявил исполнительный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Сергей Дяйкин

Пассажиры могут обсуждать путешествия, технологии, бизнес и работу, спорт, искусство, культуру и т.д.

Сервис работает на базе защищенного соединения, регистрация довольно проста. Услуга бесплатна и доступна для всех гостей аэропорта.