В аэропорту Ижевска сняты временные ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на полеты В аэропорту Ижевска сняты временные ограничения на полеты

Москва25 апр Вести.На территории Удмуртской Республики отменили сигнал беспилотной опасности, также сняты временные ограничения на полеты, введенные ранее в аэропорту. Об этом заявил председатель Государственного комитета региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

В 10.00 … введен отбой сигнала "Беспилотная опасность"… Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов [в аэропорту Ижевска] сняты написал он в своем канале в мессенджере MAX

Согласно заявлению Росавиации, ограничения в воздушной гавани были введены около 2 часов ночи для обеспечения безопасности полетов.