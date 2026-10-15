Москва15 октВести.Временные ограничения на полеты были введены сегодня днем в аэропорту Казани и некоторых других городов. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере MAX.
В ведомстве напоминают, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Казань, Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации
Примерно в это же время сегодня в районе полудня временные ограничения были введены в авиагавани Нижнекамска (Бегишево).