В аэропорту Краснодара сняты ограничения на полеты Аэропорт Краснодара возобновил штатную работу

Москва17 мая Вести.Аэропорт Краснодара возобновил полеты воздушных гражданских судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Сообщение об этом появилось в канале ведомства в мессенджере MAX в 16.28.

Аэропорт Краснодар (Пашковский) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в сообщении

Аэрогавани Геленджика и Краснодара временно приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности полетов в 15.01 по московскому времени в воскресенье, 17 мая. Спустя 20 минут аэропорт Геленджика объявил о возобновлении воздушного сообщения.