Москва17 маяВести.Аэропорт Краснодара возобновил полеты воздушных гражданских судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Сообщение об этом появилось в канале ведомства в мессенджере MAX в 16.28.
Аэропорт Краснодар (Пашковский) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсказано в сообщении
Аэрогавани Геленджика и Краснодара временно приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности полетов в 15.01 по московскому времени в воскресенье, 17 мая. Спустя 20 минут аэропорт Геленджика объявил о возобновлении воздушного сообщения.