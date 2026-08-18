Москва18 авгВести.В Краснодарском аэропорту Пашковский введены дополнительные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Как следует из сообщения, опубликованного ведомством в MAX, меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Краснодар (Пашковский) … введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов … Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00говорится в заявлении
Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности временно приостановил работу аэропорт Сочи, в городе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.