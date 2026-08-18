Дополнительные ограничения введены в аэропорту Пашковский в Краснодаре

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения Дополнительные ограничения введены в аэропорту Пашковский в Краснодаре

Москва18 авг Вести.В Краснодарском аэропорту Пашковский введены дополнительные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как следует из сообщения, опубликованного ведомством в MAX, меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский) … введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов … Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00 говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности временно приостановил работу аэропорт Сочи, в городе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.