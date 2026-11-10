В Самаре самолет отстранен от полета после инцидента с тягачом

В аэропорту Самары самолет отстранили от полета из-за соприкосновения с тягачом В Самаре самолет отстранен от полета после инцидента с тягачом

Москва10 ноя Вести.Авиалайнер временно отстранен от полетов после инцидента в самарском аэропорту Курумоч, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как стало известно, происшествие случилось в ходе наземного обслуживания самолета.

При наземном обслуживании рейса Самара - Москва произошло касание тягача с фюзеляжем воздушного судна. Воздушное судно было отстранено от полетов говорится в публикации

Пассажиров отправили в аэропорт назначения на резервном самолете. Какой именно авиакомпанией используется лайнер, ставший участником инцидента, пока не уточняется.