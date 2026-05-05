Москва5 маяВести.Столичный аэропорт Шереметьево в настоящее время принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает официальный представитель Росавиации в своем канале в MAX.
Данные меры введены для обеспечения безопасности и связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Возможны корректировки в расписании рейсовуказывается в сообщении
В ведомстве напомнили, что пассажиры могут уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.