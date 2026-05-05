Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

В аэропорту Шереметьево предупредили о возможных корректировках рейсов Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва5 мая Вести.Столичный аэропорт Шереметьево в настоящее время принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает официальный представитель Росавиации в своем канале в MAX.

Данные меры введены для обеспечения безопасности и связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Возможны корректировки в расписании рейсов указывается в сообщении

В ведомстве напомнили, что пассажиры могут уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.