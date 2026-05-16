Москва16 маяВести.В сочинской воздушной гавани временно не принимают и не выпускают самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Отмечается, что данные ограничения введены для гарантии безопасности авиаперелетов.
Спустя 20 минут аэропорт заработал в штатном режиме. Однако еще через 30 минут – второй раз за утро - он вновь приостановил полеты.
Глава Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки БПЛА на территории города.
Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале
Чуть ранее ограничения на полеты были введены в аэропортах Краснодара и Геленджика.