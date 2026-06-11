Ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи второй раз с начала суток

В аэропорту Сочи снова отменили полеты Ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи второй раз с начала суток

Москва11 июн Вести.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь ввели в аэропорту Сочи, об этом в 06.04 по московскому времени сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале МАХ.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Ранее подобная мера вводилась в 04.12 и была отменена в 04.59 по Москве.

По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом никаких других подробностей не раскрывается, сроки действия ограничений также не называют.