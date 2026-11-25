Москва25 нояВести.В аэропорту Сочи из-за обрушения берегоукрепления ввели режим ЧС. Одну из взлетно-посадочных полос закрыли, пишет SHOT.
По сведениям издания, обрушение произошло на правом берегу протекающей рядом с авиагаванью реки Мзымты. ВПП находится всего в 100 метрах, поэтому ее закрыли на вылет и прилет.
Режим ЧС ввели в аэропорту Сочи из-за обрушения берегоукрепленияговорится в публикации
В аэропорту Сочи создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, но он продолжает работать в штатном режиме, сообщает издание.
На официальных ресурсах авиагавани информации об этом нет.