В аэропорту Сочи ввели режим ЧС из-за обрушения берегоукрепления SHOT: из-за обрушения берегоукрепления в аэропорту Сочи введен режим ЧС

Москва25 ноя Вести.В аэропорту Сочи из-за обрушения берегоукрепления ввели режим ЧС. Одну из взлетно-посадочных полос закрыли, пишет SHOT.

По сведениям издания, обрушение произошло на правом берегу протекающей рядом с авиагаванью реки Мзымты. ВПП находится всего в 100 метрах, поэтому ее закрыли на вылет и прилет.

Режим ЧС ввели в аэропорту Сочи из-за обрушения берегоукрепления говорится в публикации

В аэропорту Сочи создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, но он продолжает работать в штатном режиме, сообщает издание.

На официальных ресурсах авиагавани информации об этом нет.