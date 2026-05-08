Аэропорт Владикавказа работает с временными ограничениями на полеты

В аэропорту Владикавказа приостановили работу по обслуживанию рейсов Аэропорт Владикавказа работает с временными ограничениями на полеты

Москва8 мая Вести.В воздушном пространстве Владикавказа временно не осуществляются полеты гражданских самолетов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Владикавказа (Беслан): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале ведомства в MAX

Меры ограничительного характера продиктованы требованиями безопасности при осуществлении полетов.

Ранее на юге страны пауза в штатной работе аэропортов также произошла в Геленджике и Краснодаре.