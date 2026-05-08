Москва8 маяВести.В воздушном пространстве Владикавказа временно не осуществляются полеты гражданских самолетов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Владикавказа (Беслан): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале ведомства в MAX
Меры ограничительного характера продиктованы требованиями безопасности при осуществлении полетов.
Ранее на юге страны пауза в штатной работе аэропортов также произошла в Геленджике и Краснодаре.