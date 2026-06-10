В Афганистане заявили о погибших при ударе со стороны пакистанской границы Власти Афганистана заявили об ударе военных Пакистана по трем провинциям

Москва10 июн Вести.Подразделения армии Пакистана осуществили авиаудары по территории трех афганских провинций, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид.

Накануне ночью пакистанская армия в очередной раз нарушила воздушное пространство Афганистана и атаковала жилые дома в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате атак погибли 11 детей, женщина и пожилой мужчина. Еще 14 человек, включая женщин и детей, получили ранения. Мы категорически осуждаем это гуманитарное преступление и акт агрессии написал пресс-секретарь на странице в соцсети X

О перестрелках и столкновениях на границе между военными двух стран, а также об инцидентах с нарушением авиапространства сообщалось в феврале и в марте 2026 года.