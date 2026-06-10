Москва10 июнВести.Подразделения армии Пакистана осуществили авиаудары по территории трех афганских провинций, что привело к жертвам среди гражданского населения.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид.
Накануне ночью пакистанская армия в очередной раз нарушила воздушное пространство Афганистана и атаковала жилые дома в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате атак погибли 11 детей, женщина и пожилой мужчина. Еще 14 человек, включая женщин и детей, получили ранения. Мы категорически осуждаем это гуманитарное преступление и акт агрессиинаписал пресс-секретарь на странице в соцсети X
О перестрелках и столкновениях на границе между военными двух стран, а также об инцидентах с нарушением авиапространства сообщалось в феврале и в марте 2026 года.