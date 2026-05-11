Военные проведут стрельбы в море у берегов Сочи 11 мая

Москва11 мая Вести.В понедельник, 11 мая, в акватории морского порта Сочи пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщила администрация города в своем официальном Telegram-канале.

Стрельбы запланированы на два временных промежутка: с 9.00 до 13.00 и с 20.00 до 23.00.

Отмечается, что оповещение населения будет включено в 8.50.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. В мэрии подчеркнули, что отработка действий военными - залог безопасности.