Опасность атаки БПЛА объявили в Новороссийске и Анапе

Москва17 мая Вести.Утром 17 мая опасность БПЛА объявили в двух городах-курортах Краснодарского края: в Анапе и Новороссийске.

Информация об этом опубликована около 9 утра.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА сообщает мэрия Анапы в своем Telegram-канале

Аналогичное предупреждение опубликовал в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) написал он

Жителей и гостей городов-курортов призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.