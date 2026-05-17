Москва17 маяВести.Утром 17 мая опасность БПЛА объявили в двух городах-курортах Краснодарского края: в Анапе и Новороссийске.

Информация об этом опубликована около 9 утра.

Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА

сообщает мэрия Анапы в своем Telegram-канале

Аналогичное предупреждение опубликовал в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)

написал он

Жителей и гостей городов-курортов призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.