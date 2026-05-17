Москва17 маяВести.Утром 17 мая опасность БПЛА объявили в двух городах-курортах Краснодарского края: в Анапе и Новороссийске.
Информация об этом опубликована около 9 утра.
Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛАсообщает мэрия Анапы в своем Telegram-канале
Аналогичное предупреждение опубликовал в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)написал он
Жителей и гостей городов-курортов призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.