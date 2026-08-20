Москва20 авгВести.На территории Астраханский и Липецкой областей объявлена опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.
"Красный уровень - Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО с 23.12. Сохраняйте спокойствие пройдите в безопасное местоговорится в сообщении липецкого главка МЧС
Жителей Астраханской области оповестили о воздушной опасности по каналам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).