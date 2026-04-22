В АТОР рассказали туристам о новых правилах въезда во Вьетнам Во Вьетнаме тестируют электронные карты прибытия для туристов

Москва22 апр Вести.Вьетнам начал тестирование цифровой карты прибытия для иностранных туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

К настоящему времени система работает только в аэропорту Таншоннят в столице страны Хошимине, но в перспективе планируется ее внедрение в других пунктах въезда, например, в аэропортах Нячанга и Фукуока.

Для заполнения формы необходимо заранее воспользоваться порталом prearrival.immigration.gov.vn.

Процедура обязательна для всех иностранцев, за исключением граждан Социалистической Республики, а также следующих транзитом иностранцев, которым не нужно проходить паспортный контроль.

После заполнения анкеты генерируется QR-код, который следует предъявить при пересечении границы. Анкету можно подать не раньше, чем за 72 часа до въезда.

Власти страны предупредили, что отсутствие электронной регистрации может замедлить процесс прохождения пограничного контроля.

Граждане России могут находиться во Вьетнаме без визы сроком до 45 дней. По информации АТОР, заполнение анкеты занимает около 10 минут и частично автоматизировано в части загрузки паспортных данных.

Система поддерживает русский язык и по функционалу схожа с цифровыми формами въезда, используемыми в других странах Азии.

