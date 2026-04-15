В Австралии началось расследование по делу о домогательствах против Кэти Перри

Москва15 апр Вести.Полиция Австралии начала расследование по делу обвинений со стороны актрисы Руби Роуз, заявившей о том, что американская певица Кэти Перри якобы домогалась ее в ночном клубе 16 лет назад. Об этом пишет издание Herald Sun со ссылкой на представителей полиции.

Сама Роуз подтвердила газете, что написала обращение в полицию по этому делу. Полицейские же дополнительных комментариев не дали.

Полиция штата Виктория проводит расследование в отношении американской поп-звезды Кэти Перри отмечается в публикации

Уточняется, что расследованием занимается отдел по расследованию сексуальных преступлений и случаев жестокого обращения с детьми Мельбурнского управления.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Кэти Перри выиграла суд у 86-летнего ветерана США Карла Уэскотта, который пытался отменить сделку по продаже своего дома в Монтесито (штат Калифорния) за 15 млн долларов.