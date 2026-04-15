Москва15 апрВести.Полиция Австралии начала расследование по делу обвинений со стороны актрисы Руби Роуз, заявившей о том, что американская певица Кэти Перри якобы домогалась ее в ночном клубе 16 лет назад. Об этом пишет издание Herald Sun со ссылкой на представителей полиции.
Сама Роуз подтвердила газете, что написала обращение в полицию по этому делу. Полицейские же дополнительных комментариев не дали.
Полиция штата Виктория проводит расследование в отношении американской поп-звезды Кэти Перриотмечается в публикации
Уточняется, что расследованием занимается отдел по расследованию сексуальных преступлений и случаев жестокого обращения с детьми Мельбурнского управления.
