В башкирском селе ввели карантин из-за очага бешенства на территории детсада

В Башкирии нашли очаг бешенства на территории детского сада В башкирском селе ввели карантин из-за очага бешенства на территории детсада

Москва6 июн Вести.В селе Уральск в Башкирии ввели карантин после обнаружения очага бешенства на территории местного детского сада, организована вакцинация животных. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Отмечается, что карантин действует с 3 июня.

Запрещается: лечение больных восприимчивых животных; посещение территории посторонними лицами... перемещение, перегруппировка восприимчивых животных; снятие шкур с трупов восприимчивых животных говорится в документе

Кроме того, в населенном пункте запрещено проводить ярмарки и выставки, связанных с массовым скоплением животных.

В настоящее время организована экстренная вакцинация животных против бешенства.