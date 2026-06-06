Москва6 июнВести.В селе Уральск в Башкирии ввели карантин после обнаружения очага бешенства на территории местного детского сада, организована вакцинация животных. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Отмечается, что карантин действует с 3 июня.
Запрещается: лечение больных восприимчивых животных; посещение территории посторонними лицами... перемещение, перегруппировка восприимчивых животных; снятие шкур с трупов восприимчивых животныхговорится в документе
Кроме того, в населенном пункте запрещено проводить ярмарки и выставки, связанных с массовым скоплением животных.
В настоящее время организована экстренная вакцинация животных против бешенства.