Москва15 маяВести.Три человека получили ранения в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
Два человека пострадали при ударе FPV-дрона ВСУ по частному дому в городе Грайворон.
У женщины диагностировали осколочные ранения тела, у мужчины — акубаротравму. Помощь оказана, от предложенной госпитализации они отказалисьговорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX
Кроме того, в селе Головчино Грайворонского округа ранен боец "Орлана", выполнявший служебную задачу.
Мужчина получил осколочное ранение голени и был эвакуирован сослуживцами в больницу.