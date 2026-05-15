Боец "Орлана" и мирные жители ранены в Белгородской области

Москва15 мая Вести.Три человека получили ранения в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

Два человека пострадали при ударе FPV-дрона ВСУ по частному дому в городе Грайворон.

У женщины диагностировали осколочные ранения тела, у мужчины — акубаротравму. Помощь оказана, от предложенной госпитализации они отказались говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

Кроме того, в селе Головчино Грайворонского округа ранен боец "Орлана", выполнявший служебную задачу.

Мужчина получил осколочное ранение голени и был эвакуирован сослуживцами в больницу.