В Белгородской области при атаках БПЛА повреждены дома и объекты инфраструктуры

В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали 6 населенных пунктов В Белгородской области при атаках БПЛА повреждены дома и объекты инфраструктуры

Москва14 окт Вести.Украинские беспилотники продолжают атаковать населенные пункты Белгородской области, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена линия электропередачи, а в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа – объект инфраструктуры.

В селе Березовка Борисовского округа с беспилотника были сброшены боеприпасы – повреждения получил частный дом.

В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал административное здание, а в селе Борки Валуйского округа два FPV-дрона ударили по территории предприятия. Еще один беспилотник атаковал частный дом.

В Шебекино после детонации дрона загорелся коммерческий объект, от удара еще одного – легковой автомобиль. Пожары оперативно потушили.