В Белоруссии приняли в гражданство 230 иностранцев, большинство — с Украины Лукашенко принял в гражданство 230 иностранцев, большинство — с Украины

Москва15 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, по которому в гражданство республики принято 230 иностранных граждан и лиц без гражданства. Большинство из них — прибывшие из Украины. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Среди новых граждан Белоруссии — 13 несовершеннолетних. Они представляют 19 стран, включая Россию, Молдавию, Казахстан, Армению, Сирию, Латвию, Турцию и другие.

Все принятые живут в стране не менее пяти лет, владеют одним из государственных языков и трудоустроены в ключевых секторах экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, образовании. При этом Лукашенко отказал в гражданстве нескольким заявителям, нарушившим белорусское законодательство.