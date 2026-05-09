В Бийске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с трамваем. Подробности сообщает администрация города в Telegram-канале.
9 мая в 12.40 по местному времени трамвай, водителем которого была женщина 1984 года рождения, сошел с рельсов в районе дома № 157 по улице Мухачева и съехал на проезжую часть.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадало 3 пассажира: девочка 2020 года рождения, мальчик 2016 года рождения и женщина 1983 года рожденияговорится в сообщении
Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Полиция проводит проверка для установления всех обстоятельств происшествия.