В Бийске при сходе трамвая пострадали три человека, из них двое детей При сходе трамвая в Бийске пострадали трое горожан

Москва9 мая Вести.В Бийске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с трамваем. Подробности сообщает администрация города в Telegram-канале.

9 мая в 12.40 по местному времени трамвай, водителем которого была женщина 1984 года рождения, сошел с рельсов в районе дома № 157 по улице Мухачева и съехал на проезжую часть.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадало 3 пассажира: девочка 2020 года рождения, мальчик 2016 года рождения и женщина 1983 года рождения говорится в сообщении

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Полиция проводит проверка для установления всех обстоятельств происшествия.