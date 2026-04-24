Москва24 апрВести.В Бийске 8-классний распылил перцовый баллончик в классе, в результате пострадали несколько детей. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Алтайскому краю.
По предварительным данным, инцидент произошел в одной из школ города утром 24 апреля.
В результате произошедшего пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь… [По данному факту] зарегистрирована доследственная проверка по … ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.