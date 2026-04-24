В Бийске ученик распылил перцовый баллончик в классе, пострадали несколько детей

Москва24 апр Вести.В Бийске 8-классний распылил перцовый баллончик в классе, в результате пострадали несколько детей. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Алтайскому краю.

По предварительным данным, инцидент произошел в одной из школ города утром 24 апреля.

В результате произошедшего пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь… [По данному факту] зарегистрирована доследственная проверка по … ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.