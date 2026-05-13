В Благовещенске женщина "заминировала" детский сад, чтобы уйти с работы домой В Благовещенске помощницу воспитателя осудили за фальшивое минирование детсада

Москва13 мая Вести.В Благовещенске суд рассмотрел уголовное дело помощницы воспитателя детского сада Новик А. А., которая отправила ложное сообщение о минировании своего же места работы. Женщина признана виновной по части 2 статьи 207 УК РФ. Об этом сообщил Благовещенский городской суд Амурской области в своем Telegram-канале.

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Новик А. А., несудимой, совершившей заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве … из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ) говорится в публикации

В январе 2026 года Новик, устав от работы и мечтая поскорее оказаться дома, понимала, что отпроситься ей не удастся. Тогда она решила действовать иначе: вставила в телефон запасную сим-карту, зарегистрировалась в мессенджере под вымышленным именем "Твоя судьба" и написала коллеге-кладовщику три сообщения: "Заминировано", "Осталось 45 минут", "Осталось 35 минут". Хотя женщина указала неверный адрес, персонал воспринял угрозу всерьез.

Детский сад экстренно эвакуировали, для проверки задействовали значительные силы спецслужб. Взрывных устройств не нашли. Сотрудники УФСБ быстро установили личность звонившей. На допросе женщина призналась, что хотела спровоцировать эвакуацию и уйти с работы домой. После отправки сообщений она уничтожила сим-карту.

На заседании суда женщина полностью признала свою вину, принесла извинения, частично компенсировала нанесенный ущерб и направила в дошкольное учреждение письмо с извинениями. Суд принял во внимание ряд смягчающих факторов: признание вины, искреннее раскаяние, помощь следствию, состояние здоровья обвиняемой и ее матери, а также ее грамоты и благодарственные письма.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Однако суд применил статью 64 УК РФ, признав совокупность смягчающих обстоятельств исключительной, и назначил наказание в виде штрафа - 100 тысяч рублей. Мобильный телефон, использованный для преступления, конфискован в пользу государства.