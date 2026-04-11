В больницах остаются 12 пострадавших при ЧП с поездом под Ульяновском

Москва11 апр Вести.Пострадавшие в результате крушения поезда под Ульяновском проходят лечение в стационарах в Челябинской и Ульяновской областях, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Сейчас в стационарах остаются 12 человек, в том числе трое детей.

Все пациенты в состоянии средней и легкой степени тяжести, с положительной динамикой сказал Кузнецов

Сход семи вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск произошел утром 3 апреля возле станции Бряндино Чердаклинского района. За помощью к медикам обратились 56 человек, 17 из них были госпитализированы.